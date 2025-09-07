(16) 99963-6036
domingo, 07 de setembro de 2025
Madrugada

Cinco pessoas ficam feridas em acidente na Washington Luís, em São Carlos

07 Set 2025 - 09h54Por Da redação
Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste domingo (7), por volta das 2h40, no km 241+500 da rodovia Washington Luís (SP-310), sentido norte, em São Carlos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um carro tombou no acostamento da rodovia e ejetou os ocupantes. Cinco pessoas ficaram feridas, sendo que uma delas ficou com parte do corpo presa embaixo do veículo.

Equipes da concessionária que administra o trecho, do SAMU e do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate. A vítima que estava sob o carro foi retirada pelos bombeiros e entregue aos cuidados do médico da concessionária.

