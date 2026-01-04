(16) 99963-6036
domingo, 04 de janeiro de 2026
Segurança

Cinco indivíduos são presos em flagrante por furto em prédio do antigo McDonald's

04 Jan 2026 - 12h44Por Da redação
Cinco indivíduos são presos em flagrante por furto em prédio do antigo McDonald's - Crédito: Material recuperado Crédito: Material recuperado


Cinco indivíduos foram detidos em flagrante por furto na manhã deste domingo em um prédio desativado do antigo McDonald’s, localizado na Avenida Tancredo de Almeida Neves.

A equipe de policiamento foi acionada após denúncia informando que pessoas estariam praticando furto no interior do imóvel. Com apoio de outras viaturas, os policiais deslocaram-se rapidamente até o local, onde surpreenderam cinco indivíduos no interior do prédio, em plena prática criminosa.

Durante a abordagem, foram encontrados materiais subtraídos do imóvel, entre eles peças de alumínio e fiações elétricas. O prédio, que se encontra desativado, vinha sendo alvo de ações criminosas, o que facilitou a ação dos suspeitos.

Os detidos têm idades de 26, 30, 35, 38 e 43 anos. Todos foram encaminhados ao plantão policial, juntamente com os materiais recuperados, onde a ocorrência foi registrada. Os indivíduos permaneceram à disposição da Justiça.

