Cigarro aceso causa princípio incêndio em apartamento

Movimentação no local - Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta terça-feira (8), um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros de São Carlos na Rua Passeio das Palmeiras, região do Shopping Iguatemí. Moradores de um conjunto de prédios notaram fumaça saindo de um apartamento no primeiro andar e acionaram as equipes de emergência.

Ao chegarem ao local, os bombeiros identificaram que o incêndio teve início em um colchão, provocado por um cigarro aceso deixado por um morador. A situação gerou bastante fumaça, o que alertou os vizinhos.

O morador estava sozinho no apartamento no momento da ocorrência. Devido ao seu estado e à impossibilidade de permanecer sozinho no imóvel, uma equipe do SAMU foi acionada e o encaminhou à UPA da Vila Prado para avaliação médica.

