Ciclista tenta ‘salvar’ boné e sofre queda no Aracy 2

Vítima é atendida pelo Samu: com ferimentos, encaminhada à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Tentar ‘salvar’ um boné custou caro para um ciclista de 28 anos na manhã desta sexta-feira, 22, na Avenida Nelson Orlandi, no Cidade Aracy II.

A vítima estava em sua bike e ventava forte no momento do tombo. Ela tentou salvar o boné que saiu de sua cabeça e ao fazer o gesto com o braço, perdeu o equilíbrio e foi ao solo. Com escoriações pelo corpo, trauma no rosto e possível fratura em um dos braços, foi socorrido pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também