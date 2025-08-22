Ciclista sofre queda na região do Samambaia

Crédito: Maycon Maximino
Um ciclista, sofreu uma queda na noite desta quinta-feira (21), enquanto pedalava pela Rua Pedro Muszkat, próximo ao bairro Samambaia
Ele estava acompanhado de colegas quando perdeu o controle e caiu ao solo.
O SAMU foi acionado e, inicialmente, uma viatura de suporte básico atendeu a ocorrência. Porém, devido ao estado da vítima, que apresentava confusão e agitação — foi necessário o envio da Unidade de Suporte Avançado (USA).
Após receber atendimento no local, o ciclista foi encaminhado pela USA à Santa Casa de São Carlos.