(16) 99963-6036
sexta, 22 de agosto de 2025
Segurança

Ciclista sofre queda na região do Samambaia

22 Ago 2025 - 06h29Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Ciclista sofre queda na região do Samambaia - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um ciclista, sofreu uma queda na noite desta quinta-feira (21), enquanto pedalava pela Rua Pedro Muszkat, próximo ao bairro Samambaia

 Ele estava acompanhado de colegas quando perdeu o controle e caiu ao solo.

O SAMU foi acionado e, inicialmente, uma viatura de suporte básico atendeu a ocorrência. Porém, devido ao estado da vítima,  que apresentava confusão e agitação — foi necessário o envio da Unidade de Suporte Avançado (USA).

Após receber atendimento no local, o ciclista foi encaminhado pela USA à Santa Casa de São Carlos.

Leia Também

Homem é preso em flagrante por tráfico no Jardim Gonzaga
Segurança10h09 - 22 Ago 2025

Homem é preso em flagrante por tráfico no Jardim Gonzaga

Major Paulo Nucci é promovido ao posto de tenente-coronel
Segurança09h41 - 22 Ago 2025

Major Paulo Nucci é promovido ao posto de tenente-coronel

Ladrões furtam tampas de bueiros em São Carlos
Segurança08h50 - 22 Ago 2025

Ladrões furtam tampas de bueiros em São Carlos

Homem é detido após ameaçar morador no Jardim Bandeirantes
Segurança08h31 - 22 Ago 2025

Homem é detido após ameaçar morador no Jardim Bandeirantes

Caminhão bitrem passa sobre motocicleta em rotatória da Getúlio Vargas
Segurança07h46 - 22 Ago 2025

Caminhão bitrem passa sobre motocicleta em rotatória da Getúlio Vargas

Últimas Notícias