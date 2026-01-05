Ciclista sofre queda ao passar sobre lombada

Crédito: SCA

Uma queda de bicicleta foi registrada na tarde desta segunda-feira, 5, no bairro Jardim Munique, pela rua Monsenhor Romeu Tortorelli, em São Carlos.

A vítima, um ciclista de 31 anos, trafegava pela via que é em declive enquanto transportava um saco de material reciclável na bicicleta. Ao passar por uma lombada, ele acabou se desequilibrando e caiu ao solo.

Com a queda, o ciclista sofreu múltiplas escoriações pelo corpo e um corte na região do supercílio. Populares que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima à Santa Casa de São Carlos.

Leia Também