Ciclista sofre convulsão após ser atingido por carro em cruzamento na Vila Monteiro

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma bicicleta deixou um homem ferido no começo da noite desta quinta-feira (17), em São Carlos. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas José Rodrigues Sampaio e Rafael de Abreu Sampaio Vidal, Vila Monteiro.

Segundo informações apuradas no local, o ciclista seguia pela Rafael de Abreu Sampaio Vidal no sentido Comendador Alfredo Maffei, quando não respeitou o sinal de pare e foi atingido por um carro que trafegava pela José Rodrigues Sampaio. O impacto ocorreu na parte frontal do veículo, arremessando o ciclista a aproximadamente cinco metros de distância.

Testemunhas relataram que o homem bateu a cabeça com força no chão e sofreu uma convulsão logo após a queda. Ele estava desorientado e não soube informar sua identidade ou idade no momento do atendimento.

Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas a Unidade de Resgate encaminhou a vítima até a Santa Casa.

