terça, 09 de setembro de 2025
Segurança

Ciclista se fere ao bater em porta de carro em São Carlos

09 Set 2025 - 12h18Por Da redação
Ciclista se fere ao bater em porta de carro em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

Um ciclista de 41 anos ficou ferido na manhã desta terça-feira (9) ao colidir com a porta de um carro na Rua Bruno Ruggiero Filho, no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

Segundo informações, o homem seguia no sentido UPA Santa Felícia–Shopping quando o condutor de um veículo abriu a porta sem perceber a aproximação da bicicleta. O ciclista também não conseguiu desviar e foi arremessado ao solo.

A vítima sofreu ferimento no braço e há suspeita de fratura próxima ao ombro. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

