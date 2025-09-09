Ciclista se fere ao bater em porta de carro em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino
Um ciclista de 41 anos ficou ferido na manhã desta terça-feira (9) ao colidir com a porta de um carro na Rua Bruno Ruggiero Filho, no bairro Santa Felícia, em São Carlos.
Segundo informações, o homem seguia no sentido UPA Santa Felícia–Shopping quando o condutor de um veículo abriu a porta sem perceber a aproximação da bicicleta. O ciclista também não conseguiu desviar e foi arremessado ao solo.
A vítima sofreu ferimento no braço e há suspeita de fratura próxima ao ombro. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos.