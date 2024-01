Ciclista perde o freio, acerta carro e colide em poste no centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

Ciclista é atendido após o acidente no centro da cidade - Crédito: Maycon Maximino

Um ciclista de 26 anos sofreu ferimentos na tarde desta terça-feira, 30, após um acidente de trânsito no centro de São Carlos.

A vítima descia pela rua Episcopal e no cruzamento com a rua Jesuíno de Arruda, onde há sinalização de semáforos, sua bicicleta ficou sem freios e atingiu o para-choque de um carro. Desgovernada, a bike colidiu em um poste. O ciclista foi arremessado ao solo e com ferimentos, inicialmente foi assistido pelo socorrista da motolância e posteriormente socorrido pelo Samu à Santa Casa.

