Ciclista passa sinal vermelho e é atingido por carro

Crédito: Lourival Izaque

Um homem ficou ferido em um acidente nesta tarde de domingo (17), na Avenida Comendador Alfredo Maffei, em frente ao Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações, a vítima conduzia sua bicicleta motorizada pela via, no sentido Sesc/Centro e passou no sinal vermelho, sendo atingido por um Corsa branco.

O ciclista foi ao solo e ficou ferido, sendo socorrido pelos Bombeiros e encaminhado à Santa Casa.

