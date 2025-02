Ciclista na contramão é atropelado por ônibus na Vila São José

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quinta-feira (20), um ciclista foi atropelado por um ônibus na Rua Temistóteles Mastro Francisco, na Vila São José. O acidente ocorreu no trecho onde a via faz uma curva acentuada antes de se encontrar com a Avenida Antônio Blanco, no sentido Bairro-Centro.

Segundo testemunhas, o ciclista seguia na contramão, vindo do sentido Antônio Blanco em direção ao bairro, quando percebeu o ônibus fazendo a conversão. Chovia no momento do acidente, e a enxurrada na via pode ter contribuído para a queda do ciclista. Assustado, ele perdeu o controle e caiu na correnteza da água, indo parar debaixo do ônibus. As rodas dianteira e traseira do veículo passaram sobre ele, que ainda foi arrastado por alguns metros.

A vítima, que estava em uma bicicleta elétrica, sofreu traumas na perna e foi socorrida com urgência pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada à Santa Casa. Até o momento, não há informações sobre sua identidade ou idade.

As circunstâncias do acidente serão apuradas.

