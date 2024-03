Ciclista na contramão causa acidente no Parque Faber

Crédito: Divulgação

Um acidente de trânsito deixou um ciclista ferido por volta das 18h desta terça-feira, 19, no Parque Faber II. A ocorrência foi atendida por guardas municipais.

Segundo consta em boletim de ocorrência registrado na CPJ, o motorista de 30 anos de um Ônix transitava pelo Passeio das Palmeiras e no cruzamento com a Avenida Parque Faber atingiu o ciclista que estava na contramão de direção.

Com o impacto, a vítima foi ao solo e além das escoriações, com possível fratura no fêmur esquerdo, foi socorrida pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa onde permaneceu internada em observação e para outros exames médicos. O Ônix foi recolhido ao pátio municipal por questões administrativas.

