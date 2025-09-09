Ciclista morre durante trilha no Cerrado em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de aproximadamente 60 anos morreu na tarde desta terça-feira (9) enquanto fazia uma trilha de bicicleta no local conhecido como "Cerrado", região da UFSCar, em São Carlos.

Segundo informações preliminares, Osmar pedalava acompanhado de um colega quando, em determinado momento, ficou para trás. O companheiro retornou para verificar o que havia ocorrido e encontrou o ciclista caído no chão, ao lado da bicicleta.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, constataram que a vítima já estava em óbito. A causa da morte pode ter sido uma parada cardiorrespiratória decorrente de um infarto.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) onde será submetido a exames.

