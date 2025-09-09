(16) 99963-6036
terça, 09 de setembro de 2025
Triste

Ciclista morre durante trilha no Cerrado em São Carlos

09 Set 2025 - 18h23Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Ciclista morre durante trilha no Cerrado em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um homem de aproximadamente 60 anos morreu na tarde desta terça-feira (9) enquanto fazia uma trilha de bicicleta no local conhecido como "Cerrado",  região da UFSCar, em São Carlos.

Segundo informações preliminares, Osmar pedalava acompanhado de um colega quando, em determinado momento, ficou para trás. O companheiro retornou para verificar o que havia ocorrido e encontrou o ciclista caído no chão, ao lado da bicicleta.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, constataram que a vítima já estava em óbito. A causa da morte pode ter sido uma parada cardiorrespiratória decorrente de um infarto.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) onde será submetido a exames.

 

Leia Também

Polícia Rodoviária apreende caminhonete furtada em Ribeirão Preto; motorista é detido em canavial
Ibaté 17h31 - 09 Set 2025

Polícia Rodoviária apreende caminhonete furtada em Ribeirão Preto; motorista é detido em canavial

Jovem de 17 anos é detido por tráfico de drogas no Santa Angelina
Segurança12h26 - 09 Set 2025

Jovem de 17 anos é detido por tráfico de drogas no Santa Angelina

Ciclista se fere ao bater em porta de carro em São Carlos
Segurança12h18 - 09 Set 2025

Ciclista se fere ao bater em porta de carro em São Carlos

Bombeiros combatem incêndio em mata próximo da Washington Luís
Segurança12h13 - 09 Set 2025

Bombeiros combatem incêndio em mata próximo da Washington Luís

Motorista fica ferido em engavetamento na SP-310
Segurança12h09 - 09 Set 2025

Motorista fica ferido em engavetamento na SP-310

Últimas Notícias