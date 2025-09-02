Ciclista fica gravemente ferido após ser atropelado na Vila Morumbi

Na noite desta terça-feira (2), um ciclista ficou gravemente ferido após ser atropelado por um carro na Avenida Morumbi.

Segundo o condutor do veículo, o homem teria saído repentinamente da calçada e entrado na via. Ele relatou que tentou evitar a colisão, mas devido ao horário de pico e ao intenso fluxo de veículos, não conseguiu desviar.

Com o impacto, o ciclista foi arremessado contra o para-brisa do carro e, em seguida, caiu ao solo. A identidade e idade da vítima não foram informadas.

O SAMU foi acionado e socorreu a vítima com rapidez. O homem apresentava trauma em face, escoriações pelo corpo e fratura na perna. Ele foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de São Carlos.