Ciclista fica ferido após ser atingido por moto

Crédito: Lourival Izaque

Um ciclista de 51 anos ficou ferido na noite deste domingo (16) após ser atingido por um motociclista enquanto tentava atravessar o viaduto da Getúlio Vargas, em São Carlos.

De acordo com relatos no local, o ciclista atravessava a via quando o motociclista colidiu com ele.

O ciclista foi atendido pelo Samu e apresenta suspeita de fratura na mão direita. Ele foi encaminhado à Santa Casa para atendimento médico. Já o motociclista teve ferimentos no joelho, mas recusou atendimento médico.

A Polícia Militar também esteve presente para registrar a ocorrência e sinalizar o trânsito enquanto o atendimento era prestado.

Leia Também