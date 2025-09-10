(16) 99963-6036
quarta, 10 de setembro de 2025
Segurança

Ciclista fica ferido após ficar sem freio e colidir contra árvore no Jardim Brasil

10 Set 2025 - 15h16Por Jessica Carvalho R.
Ciclista fica ferido após ficar sem freio e colidir contra árvore no Jardim Brasil - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quarta-feira (10), um ciclista de 51 anos ficou ferido após um acidente na rua Totó Leite no Jardim Brasil.

De acordo com informações, o homem descia a via, que é bastante íngreme, quando a bicicleta apresentou falha no freio. Ao se aproximar do cruzamento com a avenida Comendador Alfredo Maffei, ele percebeu que, se seguisse em frente, poderia colidir contra veículos que transitavam pela avenida. Para evitar o acidente, fez a curva, mas acabou perdendo o controle e atingindo uma árvore no canteiro.

Com o impacto, o ciclista sofreu escoriações pelo corpo, sem sinais de fratura. Por pouco, ele não caiu no córrego existente no local.

A vítima foi socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa.

