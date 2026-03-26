Ciclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o frontal com motocicleta

CrÃ©dito: SCA

Um ciclista ficou ferido após uma colisão frontal envolvendo uma motocicleta na manhã desta quinta-feira, 26, na rua Passeio das Quaresmeiras.

Segundo informações, o motociclista seguia pela via preferencial, quando o ciclista trafegava na contramão e acabou colidindo de frente com a moto.

Com o impacto, o motociclista não chegou a cair. Já o ciclista foi ao solo e sofreu ferimentos, apresentando escoriações pelo corpo, trauma cervical e suspeita de fratura em um dos dedos.

A vítima foi socorrida inicialmente por uma equipe de motolância do SAMU. Posteriormente, uma unidade de suporte básico realizou o encaminhamento até a Santa Casa para atendimento médico.

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