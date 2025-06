Ciclista fica ferido após colisão com moto no Jardim Pacaembu

Local do acidente - Crédito: Lourival Izaque

Um ciclista de 50 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com uma motocicleta na noite desta sexta-feira (27), na rua Coronel Leopoldo Prado, no Jardim Pacaembu, em São Carlos.

De acordo com informações, o ciclista foi atingido por uma moto conduzida por uma mulher no momento em que cruzava a via. Com o impacto da colisão, ambos caíram no asfalto.

O homem sofreu uma fratura em um dos dedos da mão e precisou ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado à Santa Casa para cuidados médicos.

A motociclista não sofreu ferimentos e não precisou de atendimento médico.

Leia Também