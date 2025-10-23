Ciclista fica ferido após colisão com carro na Vila Isabel

Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 32 anos ficou ferido após uma colisão entre uma bicicleta e um carro na manhã desta quinta-feira (23), no bairro Vila Isabel, em São Carlos.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Icaraí e Inajá. Segundo informações, a motorista do veículo parou no local, olhou para o lado direito para verificar o tráfego já que a via possui apenas uma mão e, ao perceber que estava livre, iniciou a conversão para acessar a Rua Inajá em direção ao CDHU.

Nesse momento, um ciclista que seguia na contramão pela Rua Inajá colidiu na lateral do carro. Com o impacto, ele sofreu escoriações e sentiu dores no braço e cotovelo direitos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima foi encaminhada à Santa Casa para atendimento médico.

