Ciclista fica ferido após colidir contra porta de carro

Ciclista sendo socorrido - Crédito: Lourival Izaque

Um ciclista de 56 anos ficou ferido no começo da noite desta terça-feira (16) no Cruzeiro do Sul, após colidir contra a porta de um carro estacionado que havia acabado de ser aberta pelo motorista.

A vítima transitava no sentido centro/bairro, quando o acidente ocorreu.

O motorista do carro que é brigadista prestou os primeiros atendimentos ao ciclista.

O Samu foi acionado e socorreu a vítima que foi encaminhada até a santa Casa com suspeita de fratura de perna.

