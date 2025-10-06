(16) 99963-6036
Segurança

Ciclista fica ferido após colidir contra caminhão-pipa

06 Out 2025 - 17h20Por Da redação
Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira, (6) uma colisão envolvendo uma bicicleta e um caminhão-pipa foi registrada na avenida José Antônio Santilli, região do campus 2 da USP, em São Carlos.

De acordo com informações, o caminhão estava estacionado realizando a rega das árvores quando o ciclista, de 48 anos, que seguia no sentido Shopping Campus USP-2, acabou colidindo contra a traseira do veículo.

O homem relatou que o sol teria ofuscado sua visão, o que fez com que não percebesse o caminhão parado a tempo de evitar o impacto.

Com o choque, a vítima sofreu pancadas no peito e na cabeça, chegando a perder momentaneamente a consciência. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

