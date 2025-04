Compartilhar no facebook

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um ciclista de 39 anos ficou ferido na noite desta quinta-feira (24) após atropelar o passageiro que havia acabado de desembarcar de um ônibus na avenida Getúlio Vargas.

A vítima foi atendida pela equipe do Samu e encaminhada até a Santa Casa reclamando de fortes dores no ombro. O passageiro do coletivo não se feriu.

