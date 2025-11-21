(16) 99963-6036
sexta, 21 de novembro de 2025
Segurança

Ciclista é atingido por ônibus e fica ferido na Avenida Bruno Ruggiero Filho

20 Nov 2025 - 16h52Por Da redação
Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo um ciclista e um ônibus foi registrada na tarde desta quinta-feira (20), feriado, na Avenida Bruno Ruggiero Filho, sentido Bairro Shopping.

Segundo informações, o ciclista, um homem de 56 anos, seguia pela via quando, ao trafegar ao lado de um ônibus, afirma ter sido fechado pelo veículo. Com isso, ele acabou colidindo contra a lateral do coletivo e caiu ao solo. O motorista do ônibus não percebeu o acidente e seguiu viagem.

A vítima sofreu escoriações pelo corpo e apresentava suspeita de fratura no punho. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

