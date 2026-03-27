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Ciclista de 80 anos fica ferido apÃ³s colisÃ£o defronte ao Village Damha

27 Mar 2026 - 09h46Por Da redaÃ§Ã£o
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Ciclista de 80 anos fica ferido apÃ³s colisÃ£o defronte ao Village Damha - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Uma colisão entre carro e bicicleta foi registrada na manhã desta sexta-feira (27), em frente ao condomínio Village Damha 3, pela rua Ray Wesley Herick, no sentido centro-bairro.

Segundo informações, o veículo acabou atingindo a traseira da bicicleta. Com o impacto, o ciclista, um idoso de 80 anos, caiu ao solo e sofreu trauma no quadril.

A equipe do SAMU foi acionada e prestou atendimento no local. A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

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