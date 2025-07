Ciclista de 70 anos fica ferido após colisão com carro no Jacobuci

Crédito: Maycon Maximino

No início da noite desta segunda-feira (21), um acidente envolvendo um carro e uma bicicleta foi registrado na Capitão Luiz Brandão, nas proximidades do cruzamento com a Rua Pastor Bento, no bairro Jacobucci.

De acordo com as informações, ambos seguiam no sentido centro-bairro quando o condutor do automóvel iniciou uma conversão à esquerda para acessar a Rua Pastor Bento. O ciclista, um senhor de 70 anos que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo contra a lateral do carro, caindo ao solo em seguida.

A vítima sofreu escoriações e ferimentos leves, sendo socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa para atendimento médico. Policiais estiveram no local para registro da ocorrência.

