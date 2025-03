Ciclista de 14 anos colide com carro parado

vítima sendo socorrida - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira (24), um adolescente de 14 anos ficou ferido após colidir com um carro parado na rua 9 de Julho, Centro. Segundo testemunhas, o ciclista teria se distraído ao olhar para o lado, momento em que bateu na traseira de um veículo que aguardava no semáforo vermelho.

Com o impacto, o jovem sofreu cortes na boca e foi socorrido pelo SAMU para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Apesar do susto, ele estava consciente e em estado estável. O motorista do carro permaneceu no local e prestou assistência.

