Ciclista colide com porta de carro e é encaminhado à Santa Casa em São Carlos

Crédito: Lourival Izaque



Na manhã deste sábado (12), um homem de 42 anos ficou ferido após colidir com a porta de um carro na Avenida Sallum, em frente ao banco Itaú, em São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, o ciclista seguia de bicicleta no sentido Vila Prado quando acabou batendo na porta de um veículo Volkswagen Gol preto, que estava estacionado enfrente ao banco. O motorista teria aberto a porta pouco antes do momento da colisão.

Com o impacto, o ciclista caiu e bateu o cóccix, reclamando de dores na região lombar. Ele foi atendido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

