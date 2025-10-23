(16) 99963-6036
Segurança

Ciclista cai e bate a cabeça no Jardim Macarengo

23 Out 2025 - 19h26Por Da redação
Vítima foi socorrida pelo Samu - Crédito: Lourival Izaque Vítima foi socorrida pelo Samu - Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 30 anos ficou ferido após sofrer uma queda de bicicleta na tarde desta quinta-feira (23), na Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, região do terminal rodoviário. 

De acordo com informações apuradas no local, o ciclista descia pela Avenida São Carlos e, ao acessar a Capitão Alberto Mendes Júnior, perdeu o equilíbrio e caiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros.

A equipe relatou que o homem apresentava confusão mental, possivelmente em razão de uma batida na cabeça durante a queda. Após o atendimento, ele foi encaminhado à Santa Casa para avaliação médica.

