Ciclista atropelado por ônibus está em coma na UTI

Local do acidente - Crédito: arquivo

Saiba Mais Ferimentos graves Ciclista na contramão é atropelado por ônibus na Vila São José

Segundo o boletim de ocorrência, o ciclista de 54 anos está que foi atropelado por um ônibus no final da tarde de ontem na Rua Temístocles Mastro Francisco, no bairro Vila São José, em São Carlos, está internado em coma, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de São Carlos.

De acordo com o BO, o motorista do ônibus relatou que o ciclista transitava na contramão da via e, ao tentar desviar do coletivo, teria perdido o equilíbrio e colidido com o veículo. O acidente ocorreu durante uma forte chuva, o que pode ter contribuído para a colisão.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local do acidente. O Instituto de Criminalística também foi chamado para a realização da perícia. A bicicleta da vítima foi entregue a um vizinho próximo ao local do ocorrido.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e encaminhado à delegacia responsável para a continuidade das investigações.

Leia Também