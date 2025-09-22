Asfalto molhado provoca queda de motociclista no Jardim das Torres

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (22), um motociclista de 20 anos sofreu uma queda na rua Dr. Gipsy Garcia Ferreira, no bairro Jardim das Torres.

Segundo informações, o jovem seguia no sentido bairro–centro quando, devido ao asfalto molhado pela chuva, acabou perdendo o controle da moto após um veículo à sua frente frear bruscamente e fechá-lo. O motorista do carro deixou o local sem prestar socorro.

Com a queda, a moto colidiu contra um carro que estava estacionado. O motociclista ainda foi parar debaixo de outro veículo que trafegava no sentido contrário, mas, por sorte, o condutor conseguiu frear a tempo e evitou que o acidente tivesse consequências mais graves.

A vítima sofreu escoriações pelo corpo e um trauma em uma das pernas. Ele foi atendido por equipes do SAMU e da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa.

O carro estacionado teve danos na parte traseira, enquanto o veículo envolvido, que seguia no sentido contrário, não foi atingido

