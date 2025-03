"Chupa-Cabra" Ã© encontrado em agÃªncia bancÃ¡ria e suspeito Ã© preso

Compartilhar no facebook

Crédito: Lourival Izaque

Um homem foi preso neste sábado (29), após um equipamento conhecido como "chupa-cabra" ser encontrado em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, na Avenida Miguel Petroni.

Segundo informações apuradas pela equipe de reportagem, um cliente do banco foi utilizar o caixa eletrônico e seu cartão ficou preso. Dois homens que estavam no local o orientaram a ligar para a central a atendimento, por um número falso, que estava escrito no caixa, mas ele desconfiou e acionou a polícia.

Uma equipe dirigiu-se ao local, mas apenas um dos suspeitos ainda estava lá e foi detido, preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal.

A Polícia Científica da PF também foi acionada, para realizar a perícia e a agência foi temporariamente isolada.

Essa quadrilha já vem agindo há algum tempo em São Carlos e o caso está sendo investigado.

