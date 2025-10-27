(16) 99963-6036
Prejuízo e transtornos

Chácara fica sem energia após furto de fios e bobinas de transformador em São Carlos

27 Out 2025 - 09h47Por Da redação
Uma chácara localizada às margens da Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 225, em São Carlos, foi alvo de criminosos durante a madrugada do último sábado (25).

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário, um apicultor de 67 anos, acionou a Polícia Civil após constatar o furto de duas bobinas de cobre do transformador de energia instalado no local, além de aproximadamente 100 metros de fios de cobre.

Os ladrões também causaram diversos danos: cercas e grades foram cortadas para permitir o acesso, o medidor de energia elétrica e o transformador foram danificados, deixando a propriedade sem fornecimento de energia.

Não há câmeras de segurança no imóvel e nenhum suspeito foi identificado até o momento. A perícia foi acionada e o caso será investigado pelo 4º Distrito Policial.

