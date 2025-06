CFP estoura "casa bomba" e apreende grande quantidade de drogas no Santa Angelina

Entorpecente apreendido - Crédito: SCA

Na madrugada desta quarta-feira (25), por volta das 0h23, a equipe do Comando Força Patrulha (CFP), composta pelo tenente Carvalho e cabo Miguel, realizava patrulhamento pela Rua Norberto Antônio Chiavini Denucci, no bairro Santa Angelina, quando avistou um homem saindo de uma residência e demonstrando nervosismo ao perceber a presença da viatura. O indivíduo tentava deixar o local de bicicleta e não acatou a ordem de parada, empreendendo fuga, mas acabou abordado momentos depois, na esquina.

Durante a busca pessoal, foram localizados 110 pinos de cocaína e R$ 350,00 em seu bolso. Questionado, o abordado admitiu que a residência de onde saíra era utilizada para armazenar drogas, distribuídas posteriormente em diversos pontos de tráfico no bairro, e entregou aos policiais a chave do imóvel.

A equipe entrou no local e encontrou uma grande quantidade de entorpecentes, totalizando 1.308 pinos de cocaína, pesando 1.017 gramas, 316 invólucros de maconha, com 512 gramas, 65 tabletes de maconha, com 783 gramas, 417 pedras de crack, totalizando 161 gramas, 159 microtubos de skunk, com 714 gramas, 131 papelotes de “ice” somando 60 gramas e 270 pacotes de “dry” com 225 gramas. No imóvel, foram apreendidos ainda R$ 350,00, um aparelho iPhone 11 e uma bicicleta.

Foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou autuado em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

