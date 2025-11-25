Centro espírita é furtado no Centro; documentos e joias em ouro foram levados

Um centro espírita localizado na rua Jesuino de Arruda, na região central de São Carlos, foi alvo de furto na madrugada de segunda-feira (24). O caso foi registrado no 5º Distrito Policial na tarde desta terça-feira (25).

De acordo com o boletim de ocorrência, a responsável pelo templo recebeu uma mensagem de um vizinho informando que o portão do local estava aberto e que a Polícia Militar havia passado pelo endereço. Ao chegar ao centro religioso, ela encontrou o portão frontal danificado e o interior completamente revirado.

Entre os itens subtraídos estão pulseiras, colares e anéis em ouro 18 quilates, todos de quantidade e valor estimado desconhecido, além de quatro pastas contendo documentos judiciais probatórios. Diversas peças de roupas, como camisetas, calças e tênis, também foram levadas.

A vítima informou ainda que janelas e portas foram danificadas durante a invasão.

Leia Também