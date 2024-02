Cemei é invadida e tábuas são furtadas no Parque Douradinho

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem é acusado de furtar três tabuas que estavam no interior do Cemei Professor Bento Prado de A. Ferraz, no Parque Douradinho, em São Carlos. O crime teria ocorrido na manhã deste domingo, 11.

A vítima, um engenheiro civil de 49 anos narrou em boletim de ocorrência que as tábuas eram de sua propriedade e que ele seria responsável por uma obra na escola. Um vizinho teria visto o desconhecido dentro da instituição de ensino e teria indagado o acusado que fez ameaças de morte.

O vizinho teria acionado a PM que foi até a escola e nas proximidades teria abordado o suspeito com as tábuas. Porém, como o engenheiro não teria conseguido chegar a tempo, o acusado teria sido liberado com as tábuas furtadas.

