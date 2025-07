Celular furtado em escola de São Carlos é recuperado com adolescente abordado pela Guarda Municipal

Guarda Municipal - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um telefone celular furtado em março de 2023 em uma escola localizada na Rua Padre Teixeira, no Centro de São Carlos, foi recuperado por agentes da Guarda Municipal durante patrulhamento na Avenida Doutor Gildeney Carreri, no Jardim São Carlos V.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, uma estudante de 16 anos, havia esquecido o aparelho no banheiro da escola por cerca de 15 minutos. Quando retornou, o celular já não estava mais no local. O furto foi registrado eletronicamente pelo pai da adolescente dias depois.

Durante ronda na região do Jardim São Carlos, guardas municipais abordaram dois jovens em atitude suspeita. Com um deles, de 19 anos, nada de ilícito foi encontrado. Já com o segundo, de 17 anos, os agentes localizaram um telefone que, ao ser verificado nos sistemas policiais, constava com impedimento por furto.

O adolescente alegou ter adquirido o aparelho por meio de um site de vendas na internet, sem saber da procedência ilícita. O celular, da marca Motorola, foi apreendido e será devolvido à proprietária. O caso será investigado pela Polícia Civil.

