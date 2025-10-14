Celular desbloqueado provoca briga familiar e pedido de medida protetiva em São Carlos

DDM São Carlos - Crédito: divulgação

Uma discussão iniciada após a descoberta de mensagens em um celular terminou em agressões mútuas e registro de ocorrência de violência doméstica na noite desta segunda-feira (13), em uma residência no bairro Cidade Aracy II, em São Carlos. O caso foi atendido pela Polícia Militar e registrado no Plantão Policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem de 34 anos contou que, ao chegar em casa, encontrou o celular da esposa, de 35 anos, desbloqueado sobre a cama. Ao verificar o aparelho, ele teria constatado mensagens trocadas entre a mulher e outro homem, com teor de carinho. A descoberta teria motivado uma discussão entre o casal, que acabou se exaltando e trocando ofensas verbais.

Ainda segundo o relato, o homem decidiu deixar a residência levando o filho de dois anos, mas a mulher não permitiu. Diante da situação, familiares dele foram chamados ao local, o que acabou resultando em uma nova confusão. Uma parente do rapaz se envolveu na briga e também acabou ferida.

A mulher apresentava escoriações e hematoma na boca; já a parente do homem tinha lesões no rosto e no peito, atribuídas às agressões mútuas. A mulher, no entanto, alegou também ter recebido um tapa do companheiro, o que ele negou.

O casal está separado há cerca de quinze dias. Durante o registro da ocorrência, a mulher pediu a decretação de medida protetiva de urgência para afastamento do marido. O caso foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Carlos, e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação do filho do casal.

