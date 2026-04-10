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sexta, 10 de abril de 2026
Segurança

Celta furtado em 2023 volta a circular em São Carlos com placa adulterada

10 Abr 2026 - 17h33Por Jessica CR
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Celta furtado em 2023 volta a circular em São Carlos com placa adulterada -

Um veículo modelo Celta, furtado no ano de 2023 em São Carlos, voltou a ser visto recentemente circulando pela cidade, desta vez com sinais de adulteração na placa.

De acordo com o proprietário, o carro original de placas EBF-9891 estaria utilizando atualmente uma placa no padrão Mercosul com a identificação EBF9I91. O veículo foi avistado na região da Avenida Francisco Maricondi.

A descoberta de que o automóvel ainda estaria em São Carlos ocorreu após o dono receber uma notificação de multa, indicando que o carro segue em circulação no município.

O proprietário pede a colaboração da população. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do veículo deve entrar em contato imediatamente com a Polícia Militar pelo telefone 190.

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