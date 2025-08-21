Catalisador de veículo é furtado em estacionamento de academia em São Carlos

Catalisador - Crédito: reprodução/divulgação/Blog da Jocar

Um homem de 29 anos teve o catalisador de seu carro furtado na tarde desta quarta-feira (20), no estacionamento de uma academia localizada na Avenida São Carlos, na Vila Lutfalla.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima deixou o veículo, um Renault Sandero branco, no estacionamento aberto do local e entrou para treinar. Minutos depois, dois homens em um Volkswagen Polo preto, que já aguardavam no fundo do pátio, se aproximaram do carro.

De acordo com as imagens das câmeras de segurança, um dos suspeitos, de porte físico mais robusto, desceu do veículo e ficou entre os carros fingindo falar ao celular, enquanto o outro, mais magro, deitou-se ao lado do Sandero e realizou o corte no escapamento, subtraindo o catalisador.

A vítima ressaltou que não responsabiliza a academia pelo ocorrido, considerando a rapidez da ação criminosa.

O caso foi registrado eletronicamente e encaminhado à Delegacia da área, que deverá analisar as imagens para auxiliar nas investigações e tentar identificar os autores.

