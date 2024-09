Caso da retroescavadeira: Milton César Magalhães será julgado nesta quinta-feira (5)

SIGA O SCA NO

O operador de máquinas Milton César Magalhães, acusado de matar o colega de trabalho do SAAE, Iebel Garcia Silva, 41, em março do ano passado, será levado ao banco dos réus, nesta quinta-feira (5), no Fórum Criminal de São Carlos. Milton irá a júri popular pelo crime de homicídio qualificado.

Milton usou uma retroscavadeira para atingir a moto que era conduzia por Iebel, rua Georg Ptak, Jardim São Paulo. Em seguida fugiu do local e se apresentou dias depois na sede da DIG, acompanhado de um advogado.

Na época, Segundo o delegado Caio Ibere Gobato, Milton disse que não premeditou o crime e pensou que Iebel estaria armado, por isso jogou a retroescavadeira contra ele. O acusado disse ainda em depoimento que após a fuga, abandonou a máquina na região da escola Educativa e desmaiou, e quando acordou, achou que nem tinha matado o desafeto. Somente quando chegou em casa é que a esposa teria contado que Iebel havia morrido.

