segunda, 08 de setembro de 2025
Triste

Casal vítima de acidente havia perdido filho na mesma estrada

08 Set 2025 - 12h18Por Da redação
Um grave acidente ocorrido na noite deste domingo (7), na rodovia Abel Terrugi, em São Carlos, vitimou o casal Danilo Antônio Rosa e Juliana Ferreira de Sousa Rosa, moradores de Santa Eudóxia. A tragédia chama ainda mais atenção pelo fato de que, em 2021, o casal já havia perdido o filho de 13 anos em um acidente na mesma estrada.

Na época, em maio de 2021, o adolescente Vitor Hugo Ferreira Sousa Rosa morreu após colidir a motocicleta que conduzia contra uma placa de sinalização, na entrada da Fazenda 3 Marias, a cerca de 1,5 km do distrito. Popularesencontraram o garoto caído no canteiro lateral e acionaram o socorro, mas ele não resistiu e faleceu ainda no local.

Agora, pouco mais de quatro anos depois, a rodovia volta a ser cenário de dor para a mesma família. O casal deixa a filha Ana Clara, demais familiares e amigos enlutados.

O velório de Danilo e Juliana acontece nesta terça-feira (9), a partir das 8h, na Igreja Matriz de Santa Eudóxia. O sepultamento está marcado para o meio-dia, no Cemitério Municipal do distrito.

