Casal troca agressões e homem desacata PM na Boa Vista

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de lesão corporal e desacato foi registrado em boletim de ocorrência na CPJ por volta das 23h30 e um casal estaria envolvido no desentendimento.

Policiais militares que atenderam a ocorrência apuraram que um homem de 53 anos e uma mulher de 51 anos estariam em um bar e após ingerirem bebida alcoólica, foram a um carro e começaram a discutir até virar agressões mútuas, na rua Francisco Fiorentino, no Boa Vista.

Os PMs notaram que o homem apresentava lesões nos braços e no rosto. A mulher alegou ter sido agredida com um soco no nariz. Aparentemente, quando a situação apresentava calmaria, o homem teria se alterado e feito ofensas aos policiais, tentando agredi-los. Foi necessário o uso de um “taser”. Posteriormente ele foi encaminhado a UPA Vila Prado para atendimento médico e depois, o casal fez os esclarecimentos necessários na CPJ para a consumação do fato.

