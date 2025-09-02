(16) 99963-6036
terça, 02 de setembro de 2025
Segurança

Casal de motociclistas sofre acidente com fio de internet solto no Jardim Paulista

02 Set 2025 - 07h35Por Jéssica C.R.
Um casal viveu momentos de pânico na noite desta segunda-feira (01) após um acidente provocado por um fio de internet solto no Jardim Paulista.

De acordo com relato da vítima, ela e o esposo retornavam do trabalho quando, ao fazerem uma curva na rua Ângelo Possa, o fio enroscou no pescoço do motociclista, provocando a queda da moto. Felizmente, apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos graves.

A moradora fez um apelo para que haja mais atenção das empresas de internet em relação à manutenção da fiação:"Hoje foi um livramento, mas poderia ter sido pior. Existem vários fios pendurados que eles não terminam de cortar. Isso representa um grande perigo para todos que circulam pela cidade", afirmou.

 

