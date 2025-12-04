Casal se fere em briga dentro de apartamento em São Carlos

Viatura Plantão Policial - Crédito: Maycon Maximino

Uma discussão entre um casal terminou em agressões mútuas e danos materiais, na tarde desta quarta-feira (3), em um condomínio no bairro Jardim Paraíso, em São Carlos. O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta das 13h para atender uma briga entre um homem de 41 anos e uma mulher de 32 anos, que teriam entrado em vias de fato dentro de um apartamento. Quando a equipe chegou, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestava socorro aos envolvidos.

De acordo com o relato policial, o homem afirmou que a ex-namorada invadiu o imóvel, quebrou objetos e o feriu na perna com um pedaço de vidro. Ele apresentava um corte profundo, foi encaminhado à UPA Santa Felícia, medicado e liberado.

A mulher, por sua vez, disse que foi ao local apenas para conversar e que ambos acabaram discutindo e se agredindo. Ela apresentava ferimentos nas mãos e no lábio, também recebeu atendimento médico e foi liberada.

Um síndico do condomínio presenciou parte da situação. Ele relatou aos policiais que encontrou os dois no chão, com o homem imobilizando a mulher, além de sangue e objetos danificados pelo apartamento.

O caso foi levado ao Plantão Policial. Como não foi possível definir naquele momento quem iniciou as agressões ou agiu em legítima defesa, a autoridade policial determinou a coleta de depoimentos e solicitou exames de corpo de delito. Também foram tomadas as medidas previstas pela Lei Maria da Penha. O registro será encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, que dará sequência às investigações.

