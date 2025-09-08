Casal morre em colisão frontal na estrada Água Vermelha/Santa Eudóxia

Local do acidente e caal que morreu na tragédia - Crédito: Lourival Izaque

Na noite de domingo (7), um grave acidente de trânsito resultou na morte de um casal na estrada que liga os distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia, em São Carlos.

Segundo informações da Polícia Militar, o condutor de um HB20, um médico de 27 anos, identificado pelas iniciais L.M.M., retornava de uma festa universitária quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente contra um VW Gol que seguia no sentido oposto.

Com o impacto, os ocupantes do Gol, identificados como Danilo Antônio Rosa e Juliana Ferreira de Sousa Rosa, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e resgate estiveram na ocorrência.

O acusado foi socorrido à Santa Casa, medicado e posteriormente conduzido ao CPJ onde permaneceu à disposição da Polícia Judiciária. A Polícia Científica realizou a perícia, e a funerária fez a remoção dos corpos.

Leia Também