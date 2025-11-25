(16) 99963-6036
terça, 25 de novembro de 2025
Segurança

Casal fica ferido em colisão entre carro e moto na Rua Episcopal

25 Nov 2025 - 18h45Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Casal fica ferido em colisão entre carro e moto na Rua Episcopal - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre carro e moto foi registrada no final da tarde desta terça-feira (25)na Rua Episcopal, entre as ruas 15 de Novembro e São Sebastião, no Centro de São Carlos.

O acidente deixou feridos o condutor da motocicleta, de 42 anos, e a passageira, de 33. Ambos seguiam pela Rua Episcopal quando o motorista de um veículo tentou adentrar a garagem de um prédio. Ao realizar a manobra, o condutor do carro não percebeu a aproximação da moto pela esquerda, momento em que ocorreu a colisão.

Com o impacto, o casal foi arremessado ao solo. O motociclista sofreu trauma no pé, enquanto a passageira apresentou trauma na perna. A motolancia do SAMU prestou os primeiros atendimentos, sendo posteriormente acionada uma unidade básica, que conduziu as vítimas à Santa Casa de São Carlos.

Leia Também

Homem é detido cortando fios furtados no Cidade Aracy
Segurança20h19 - 25 Nov 2025

Homem é detido cortando fios furtados no Cidade Aracy

Tentativa de assalto termina com suspeito detido por comerciantes no Jardim São João Batista
Segurança19h13 - 25 Nov 2025

Tentativa de assalto termina com suspeito detido por comerciantes no Jardim São João Batista

Casal é preso em flagrante por tentativa de furto na Vila Alpes
Segurança18h23 - 25 Nov 2025

Casal é preso em flagrante por tentativa de furto na Vila Alpes

Ex-marido embriagado invade residência, agride mulher e é detido pela PM na avenida Morumbi
Segurança17h39 - 25 Nov 2025

Ex-marido embriagado invade residência, agride mulher e é detido pela PM na avenida Morumbi

Centro espírita é furtado no Centro; documentos e joias em ouro foram levados
Segurança15h58 - 25 Nov 2025

Centro espírita é furtado no Centro; documentos e joias em ouro foram levados

Últimas Notícias