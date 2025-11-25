Casal fica ferido em colisão entre carro e moto na Rua Episcopal

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre carro e moto foi registrada no final da tarde desta terça-feira (25)na Rua Episcopal, entre as ruas 15 de Novembro e São Sebastião, no Centro de São Carlos.

O acidente deixou feridos o condutor da motocicleta, de 42 anos, e a passageira, de 33. Ambos seguiam pela Rua Episcopal quando o motorista de um veículo tentou adentrar a garagem de um prédio. Ao realizar a manobra, o condutor do carro não percebeu a aproximação da moto pela esquerda, momento em que ocorreu a colisão.

Com o impacto, o casal foi arremessado ao solo. O motociclista sofreu trauma no pé, enquanto a passageira apresentou trauma na perna. A motolancia do SAMU prestou os primeiros atendimentos, sendo posteriormente acionada uma unidade básica, que conduziu as vítimas à Santa Casa de São Carlos.

