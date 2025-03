Casal fica ferido apÃ³s queda de moto na GetÃºlio Vargas

Compartilhar no facebook

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quarta-feira (5), um casal sofreu uma queda de moto nas proximidades do Centro de Especialidades, na avenida Getúlio Vargas.

Segundo informações, o motociclista, de 42 anos, perdeu o controle ao sair do local, resultando na queda da moto. Após o impacto no solo, o veículo ainda colidiu levemente com um carro estacionado, sem causar danos significativos.

A passageira, uma mulher de 36 anos, sofreu uma possível fratura na perna, enquanto o condutor teve uma luxação no joelho e um trauma na região inferior do corpo. Ambos foram socorridos e encaminhados à Santa Casa para atendimento médico.

