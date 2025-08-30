Casal fica ferido após queda de moto em rotatória no Bela Vista

Crédito: Lourival Izaque
Um casal sofreu uma queda de moto na manhã deste sábado (30), na rotatória da Salto do Monjolinho, no bairro Bela Vista.
De acordo com informações das vítimas, eles seguiam pela estrada municipal Washington José Perâ, quando, ao passar pela rotatória, a motocicleta escorregou devido à areia espalhada na via.
Com a queda, o condutor da moto, um homem de 27 anos, sofreu um corte no joelho esquerdo. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à UPA da Vila Prado.
Já a passageira, de 29 anos, sofreu apenas escoriações leves e dispensou atendimento médico.
Crédito: Lourival IzaqueCrédito: Lourival IzaqueCrédito: Lourival IzaqueCrédito: Lourival IzaqueCrédito: Lourival Izaque