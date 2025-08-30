(16) 99963-6036
sábado, 30 de agosto de 2025
Segurança

Casal fica ferido após queda de moto em rotatória no Bela Vista

30 Ago 2025 - 10h06Por Jessica
Casal fica ferido após queda de moto em rotatória no Bela Vista - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Um casal sofreu uma queda de moto na manhã deste sábado (30), na rotatória da Salto do Monjolinho, no bairro Bela Vista.

De acordo com informações das vítimas, eles seguiam pela estrada municipal Washington José Perâ, quando, ao passar pela rotatória, a motocicleta escorregou devido à areia espalhada na via.

Com a queda, o condutor da moto, um homem de 27 anos, sofreu um corte no joelho esquerdo. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à UPA da Vila Prado.

Já a passageira, de 29 anos, sofreu apenas escoriações leves e dispensou atendimento médico.

