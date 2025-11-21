(16) 99963-6036
Segurança

Casal fica ferido após moto colidir contra árvore na região do Parque Faber II

21 Nov 2025 - 07h55Por Da redação
Casal fica ferido após moto colidir contra árvore na região do Parque Faber II - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (21), um casal ficou ferido após um acidente de moto registrado na Avenida dos Sanhaços, ao lado do condomínio Parque Faber II, em São Carlos.

O condutor, um jovem de 19 anos, levava sua esposa, de 20 anos, para o trabalho. Durante uma curva, ele perdeu o controle da motocicleta, atingiu a sarjeta e, na sequência, acabou colidindo contra uma árvore.

Com o impacto, o rapaz sofreu escoriações pelo corpo e dores no peito, devido ao choque direto com a árvore. A passageira, que estava na garupa, apresentou escoriações e trauma em uma das pernas.

As equipes do SAMU e da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros estiveram no local e prestaram atendimento ao casal, que foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

 

