Casal fica ferido após moto colidir contra árvore na região do Parque Faber II

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (21), um casal ficou ferido após um acidente de moto registrado na Avenida dos Sanhaços, ao lado do condomínio Parque Faber II, em São Carlos.

O condutor, um jovem de 19 anos, levava sua esposa, de 20 anos, para o trabalho. Durante uma curva, ele perdeu o controle da motocicleta, atingiu a sarjeta e, na sequência, acabou colidindo contra uma árvore.

Com o impacto, o rapaz sofreu escoriações pelo corpo e dores no peito, devido ao choque direto com a árvore. A passageira, que estava na garupa, apresentou escoriações e trauma em uma das pernas.

As equipes do SAMU e da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros estiveram no local e prestaram atendimento ao casal, que foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

