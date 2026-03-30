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segunda, 30 de marÃ§o de 2026
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Casal fica ferido apÃ³s colisÃ£o entre moto e carro em rotatÃ³ria na Bruno Ruggiero

30 Mar 2026 - 18h17Por Jessica CR
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Casal fica ferido apÃ³s colisÃ£o entre moto e carro em rotatÃ³ria na Bruno Ruggiero - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Um casal ficou ferido após uma colisão entre uma motocicleta e um carro, registrada na tarde desta segunda-feira (30), na Avenida Bruno Ruggiero Filho, no sentido shopping–bairro, em uma rotatória.

De acordo com as informações, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido quando, ao acessarem a rotatória, ocorreu a colisão. Com o impacto, o casal que estava na motocicleta foi derrubado ao solo.

Um funcionário da EcoNoroeste, concessionária responsável pela Rodovia Washington Luís, que passava pelo local a caminho do trabalho, presenciou o acidente e prestou os primeiros atendimentos às vítimas, além de acionar a equipe de socorro.

As vítimas sofreram escoriações pelo corpo. O condutor da moto apresentou ainda trauma na região cervical e no ombro, enquanto a passageira teve escoriações e trauma no ombro.

O casal foi socorrido pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento médico.
Equipes de agentes de trânsito estiveram no local para sinalização da via, e a Polícia Militar foi acionada para o registro da ocorrência.

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